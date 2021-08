Trier

Kreis Trier-Saarburg zieht Bilanz nach Hochwasserkatastrophe

Knapp sechs Wochen nach der Hochwasserkatastrophe in verschiedenen Teilen von Rheinland-Pfalz zieht der betroffene Kreis Trier-Saarburg Bilanz. Rund 420 Häuser an Sauer und Kyll waren kreisweit bei der Flut am 14./15. Juli von Hochwasser betroffen gewesen: Schwerpunkt des Einsatzes war Kordel mit 200 Häusern, wie ein Sprecher sagte. Inzwischen seien die Aufräumarbeiten weitgehend abgeschlossen, die Schadensregulierung laufe.