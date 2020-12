Archivierter Artikel vom 09.03.2020, 17:40 Uhr

Kreis Neunkirchen: Uni-Klinikum hat Corona-Fall bestätigt

Neunkirchen (dpa/lrs) – Im saarländischen Kreis Neunkirchen ist den Behörden zufolge der erste Coronavirus-Fall bestätigt worden. Das Testergebnis sei dem Gesundheitsamt am Montag von der Virologie des Uni-Klinikums in Homburg übermittelt worden, teilte die Kreisverwaltung mit. Der Betroffene, ein junger Mann aus Merchweiler, sei am Freitag aus dem Skiurlaub in Südtirol zurückgekehrt. „Er befindet sich in häuslicher Quarantäne, der Kreis der Kontaktpersonen wurde ermittelt“, hieß es.