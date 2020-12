Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 16:40 Uhr

Kreis Neunkirchen überschreitet Corona-Grenzwert

Neunkirchen (dpa/lrs) -Der saarländische Kreis Neunkirchen hat bei den Neuinfektionen mit Covid-19 die kritische Schwelle von 50 Infektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten. Nachdem am Dienstag 49 neue Fälle bestätigt worden seien, liege die so genannte Inzidenz bei 65,6, teilte der Kreis auf seiner Internetseite mit. „Jetzt gilt es umso mehr, die Hygieneregeln und Abstandsregeln einzuhalten.“ Nach dem Kreis St. Wendel ist Neunkirchen der zweite Kreis im Saarland, der nun als Risikogebiet gilt.