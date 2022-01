Kusel

Kreis Kusel: Zwei Polizisten durch Schüsse tödlich verletzt

In der Nacht zum Montag sind im Landkreis Kusel in der Pfalz zwei Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle durch Schüsse tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. Die Hintergründe des Geschehens seien noch unklar.