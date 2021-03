Germersheim

Kreis Germersheim kündigt schrittweise Lockerungen an

Wegen gesunkener Corona-Inzidenzwerte will die Kreisverwaltung Germersheim von Montag (15. März) an die Ausgangsbeschränkung aufheben sowie Präsenz- und Wechselunterricht an Grundschulen und in den Klassen 1 bis 4 der Förderschulen starten.