Bad Dürkheim

Kreis Bad Dürkheim verbietet „Montagsspaziergänge“

Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat für den kommenden Montag geplante Versammlungen von Gegnern der Corona-Maßnahmen verboten. Die in fünf Orten des Landkreises geplanten „Montagsspaziergänge“ seien ebenso untersagt wie jede weitere „Ersatzversammlung“, teilte der Kreis am Samstag in einer Allgemeinverfügung mit.