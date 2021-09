Kreis Ahrweiler übernimmt Fahrtkosten für Schüler

Der Kreis Ahrweiler übernimmt die Fahrtkosten für Schüler, die aufgrund der Zerstörungen durch das Hochwasser längere Wege auf sich nehmen müssen. Wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitteilte, lägen entsprechende Anträge zum Ausfüllen online und bei den Schulsekretariaten vor. Die entstehenden Fahrtkosten für Schülerinnen und Schüler würden grundsätzlich bis Ende der Sekundarstufe I durch den Kreis Ahrweiler übernommen – auch wenn Ersatzschulorte aufgesucht werden müssten.

Für Schülerinnen und Schüler, die nach dem Schulgesetz keinen Anspruch auf Übernahme der Fahrtkosten hätten, werde eine mögliche Sonderregelung derzeit erarbeitet. Es werde dazu geraten, teurere Fahrausweise aufzubewahren.

Der Schuldienst könne gut weiterlaufen, berichtete die Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier, Begoña Hermann, am Dienstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Viele freiwillige und pensionierte Lehrerinnen und Lehrer würden helfen, den Unterricht sicherzustellen. Auch der schulpsychologische Dienst sei verstärkt worden.

Die Trinkwasserversorgung sei im Wesentlichen wieder hergestellt, erklärte Peter Klee vom Landesuntersuchungsamt. An der einen oder anderen Stelle lebe man noch mit Provisorien, wo langfristigere Lösungen notwendig seien. Im Bereich der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und in Sinzig sei das Abkochgebot aufgehoben. In der Verbandsgemeinde Altenahr gelte dies weiterhin.

