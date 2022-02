Mainz

Kreis Ahrweiler erhält Erstattung für Entsorgung von Müll

Aus dem Sondervermögen für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe erhält der Landkreis Ahrweiler weitere 12,35 Millionen Euro. Die Mittel sind vor allem dazu bestimmt, die Kosten für die Entsorgung von Müll auf Straßen, Wegen und Plätzen sowie in Gewässern zu decken, wie das Innenministerium am Dienstag in Mainz mitteilte.