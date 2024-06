Mainz

Krankenhäuser

Krankenkassen und Kassenverbände stellen Gutachten vor

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Gesundheitskarten verschiedener Krankenkassen liegen auf einem Tisch. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Die gesetzlichen Krankenkassen und Kassenverbände stellen am Mittwoch (14 Uhr) in Mainz ein Krankenhausgutachten für Rheinland-Pfalz vor. Untersucht wurde dabei unter anderem, wie gut die Finanzausstattung der Kliniken ist. Das Gutachten befasst sich auch mit der Frage, ob die Kliniken und deren Leistungen sowie die nötigen Ressourcen im Land sinnvoll verteilt sind. Untersucht wurde auch, wo es in Rheinland-Pfalz ein Überangebot gibt und wo mögliche Versorgungsengpässe zu erwarten sind. Erstellt wurde das Gutachten von der Institute for Health Care Business GmbH.