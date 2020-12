Archivierter Artikel vom 27.05.2020, 10:20 Uhr

Mainz

Krankenkasse verbucht Rekord an Krankmeldungen in Pandemie

Der Techniker Krankenkasse (TK) zufolge haben sich während der Corona-Pandemie Ende März in Rheinland-Pfalz so viele Menschen krankgemeldet wie noch nie. Mit 7,2 Prozent waren in der zwölften Kalenderwoche sogar noch mehr Arbeitnehmer krankgemeldet als bundesweit mit 6,8 Prozent, wie die TK in Mainz am Mittwoch berichtete. Zum Vergleich: 2018 lag der Krankenstand der TK-versicherten Arbeitnehmer in Rheinland-Pfalz bei knapp 5,2 Prozent, 2019 bei 4,9 Prozent.