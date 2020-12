Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 15:00 Uhr

Mainz

Krankenkasse: Trotz Corona kein gestiegener Krankenstand

Der Krankenstand in Rheinland-Pfalz ist trotz der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nicht gestiegen. Das hat eine aktuelle Analyse der Krankenkasse DAK-Gesundheit ergeben. Mit 4,5 Prozent liege der Wert allerdings über dem Bundesdurchschnitt von 4,2 Prozent, teilte die Krankenkasse am Dienstag mit. Laut dem Report waren an jedem Tag des ersten Halbjahres von 1000 Arbeitnehmern 45 krankgeschrieben.