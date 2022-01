Mainz

Krankenkasse: Mehr Anträge auf Kinderkrankengeld

Die Zahl der Anträge auf Kinderkrankengeld in Rheinland-Pfalz ist 2021 gestiegen. Das geht aus Auswertungen der Techniker Krankenkasse Rheinland-Pfalz (TK) hervor. Demnach wurden im vergangenen Jahr 26.864 Anträge gestellt, davon gut ein Drittel aufgrund der Pandemie (9 799), wie die Krankenkasse am Mittwoch in Mainz mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr ergebe sich eine Steigerung von 128 Prozent, da im Jahr 2020 nur 11.806 Mal Kinderkrankengeld beantragt wurde.