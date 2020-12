Archivierter Artikel vom 17.07.2020, 15:20 Uhr

Krankenhauskeim MRSA bei fünf Kindern festgestellt

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Bei fünf Kindern einer Kinderintensivstation in Rheinland-Pfalz ist der Krankenhauskeim MRSA festgestellt worden. Bei drei weiteren Verdachtsfällen würden die Ergebnisse eines Tests in den nächsten Tagen erwartet, teilte das Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern am Freitag mit. Der Erreger kann für Kleinkinder lebensbedrohlich sein. Bei den fünf Patienten sei zwar eine „Besiedlung mit MRSA“ festgestellt worden, jedoch liege aktuell keine Infektion vor, hieß es. „Den Frühchen geht es den Umständen entsprechend gut“, teilte das Klinikum in der Pfalz mit.