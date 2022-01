Mainz

Krankenhäuser: Über 25 Millionen Euro Ausgleichszahlungen

Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz werden rund 25 Millionen Euro an Ausgleichszahlungen für die Sonderbelastungen in der Corona-Pandemie erhalten. Am Dienstag sei die erste Auszahlung erfolgt, teilte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) in Mainz mit. Die Millionensumme werde innerhalb von vier Wochen vergeben.