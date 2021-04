Mainz

Krankenhäuser: Pflegekräfte protestieren für mehr Personal

Beschäftigte von Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz und im Saarland haben am Montag vor ihren Kliniken für mehr Pflegepersonal protestiert. Wie die Gewerkschaft Verdi am Montag mitteilte, nahmen Pflegekräfte von 19 Kliniken, unter anderem vom Universitätsklinikum in Mainz sowie den Unikliniken des Saarlands teil. Angaben zu der Gesamtzahl der teilnehmenden Beschäftigten machte die Gewerkschaft nicht.