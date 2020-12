Archivierter Artikel vom 24.07.2020, 14:30 Uhr

Mainz

Kranke Kinder sollen zuhause bleiben

Mit Blick auf das Ende der Sommerferien bereitet die Landesregierung Rheinland-Pfalz ein Merkblatt für Eltern, Kitas und Schulen vor, wie sie sich bei Symptomen von Erkältungskrankheiten verhalten sollen. „Wir leben ... noch immer in einer Pandemie“, erklärten Bildungsministerin Stefanie Hubig und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) am Freitag in Mainz. Deshalb seien besondere Vorsichtsmaßnahmen und die Einhaltung von Regeln nötig. Dazu gehöre, dass „Kinder mit deutlicher Krankheitssymptomatik grundsätzlich weder in die Schule noch in die Kita gehören“.