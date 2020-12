Archivierter Artikel vom 24.07.2020, 01:00 Uhr

Ulmen/Hannover

Kramp-Karrenbauer lobt Corona-Projekt der Diensthundeschule

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat erste Ergebnisse von Corona-Forschungen an der einzigen Diensthundeschule der Bundeswehr als „sehr ermutigend“ bezeichnet. Sie sei stolz auf die vierbeinigen „Kameraden“ der Streitkräfte, sagte die CDU-Chefin am Freitag bei ihrem ersten Besuch in der besonderen Dienststelle bei Ulmen in der Vulkaneifel. Soldaten und Hunde säßen hier „Seite an Seite auf der Schulbank“. Ausgebildete Sprengstoffhunde zum Beispiel könnten versteckte Bomben finden und so „möglicherweise Menschenleben retten“.