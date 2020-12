Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 16:30 Uhr

Kramp-Karrenbauer besuchte Covid-19-Testzentren im Saarland

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat am Freitag im Saarland drei von der Bundeswehr betriebene Covid-19-Testzentren besucht. „Die Bundeswehr unterstützt wo und so lange sie gebraucht wird“, sagte sie laut Mitteilung der Bundeswehr in Saarbrücken. „Gemeinsam stehen wir mit unseren Partnern der zivilen Gesundheitsbehörden Seite an Seite im Kampf gegen die Auswirkungen des Coronavirus.“