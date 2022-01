Kraftwerk Weiher in Quierschied automatisch abgeschaltet

Quierschied (dpa/lrs) – Das Kraftwerk Weiher in Quierschied (Regionalverband Saarbrücken) ist am Donnerstagmorgen vom Netz gegangen. Wie ein Sprecher des Betreibers Steag berichtete, wurde das Kraftwerk automatisch abgeschaltet. Allerdings nicht wegen einer tatsächlichen Störung der Anlage, sondern irrtümlich wegen eines Messfehlers in einem elektronischen Bauteil, das der Betriebsüberwachung diene. Zunächst hatte der Saarländische Rundfunk berichtet.