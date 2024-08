Kraftradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

In einer Kurve kollidiert ein Kraftradfahrer mit einem Auto, seine Verletzungen sind schwer. Er stirbt noch am Unfallort.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Kraftradfahrer gestorben. Der 56-Jährige war am Nachmittag auf der Kreisstraße 5 zwischen Bruschied und Hennweiler im Landkreis Bad Kreuznach unterwegs, wie die Polizei mitteilte. In einer Kurve kollidierte er demnach mit einem entgegenkommenden Auto und erlitt schwere Verletzungen. Noch am Unfallort verstarb der Kraftradfahrer wenig später. Die Straße war nach Angaben der Polizei für mehrere Stunden gesperrt.