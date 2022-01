Dreisen

Kraftradfahrer bei Frontalzusammenstoß tödlich verletzt

Der Fahrer eines Transporters hat beim Linksabbiegen auf der B47 nahe Dreisen (Donnersbergkreis) einen entgegenkommenden Kraftradfahrer übersehen – mit tödlicher Folge. Die beiden Fahrzeuge stießen am Montagnachmittag gegen 15.43 Uhr an der Anschlussstelle Göllheim frontal zusammen, wo der Transporter auf die A63 in Fahrtrichtung Mainz abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Der 32 Jahre alte Kraftradfahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben. Der 46 Jahre alte Transporterfahrer sei nur leicht verletzt worden. Die Unfallstelle wurde vorübergehen gesperrt.