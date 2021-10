Koblenz

Kostenlose Corona-Schnelltests für Geimpfte in Koblenz

Die Stadt Koblenz bietet geimpften Menschen weiterhin kostenlose Corona-Schnelltests an. Das Angebot für Einwohner der Stadt gelte bis Ende des Jahres an drei Teststationen, sagte ein Sprecher der Stadt am Freitag. Dies habe der Stadtrat am Donnerstag beschlossen, weil sich auch Geimpfte mit dem Coronavirus infizieren könnten, jedoch oft keine Symptome hätten und so Ungeimpfte anstecken könnten.