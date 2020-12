Archivierter Artikel vom 04.10.2020, 11:10 Uhr

Mainz

Kosten für Corona-Schutzausrüstung gesunken

Die Kosten für die Beschaffung für die Schutzausrüstung von medizinischem und Pflegepersonal in der Corona-Krise nähern sich nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung den Marktpreisen vor der Pandemie an. „Die Situation bei der Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung hat sich in den letzten Monaten deutlich entspannt“, sagte die Sprecherin der Behörde, Laura Acksteiner, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.