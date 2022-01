Saarbrücken

Koschinat: „Müssen gewinnen, um oben dranzubleiben“

Saarbrückens Cheftrainer Uwe Koschinat hat nach dem Fehlstart ins Jahr 2022 ein deutliches Ziel ausgegeben. „Wir wollen und müssen dort gewinnen, um oben dranzubleiben. Im Hinspiel haben wir eines unserer besten Spiele gemacht. Wir wissen, dass wir den MSV schlagen können“, sagte Koschinat vor dem Gastspiel der Saarländer in der 3. Fußball-Liga in Duisburg am Sonntag (14.00 Uhr). Der 1. FC Saabrücken könnte mit einem Sieg in die Aufstiegszone springen, verpasste dies aber bereits in der Vorwoche, als die Partie beim VfL Osnabrück mit 1:2 verloren ging.