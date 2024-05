Kopf einer antiken Venus-Statue als Bushaltestelle

«Kunst am Bau» wird vom Land gefördert. Der Entwurf einer Künstlergruppe mit dem Kopf einer liegenden Göttin gewinnt einen Wettbewerb in Mainz.

Mainz (dpa/lrs). Der stark vergrößerte, liegende Kopf einer antiken Venus-Statue wird in Mainz als Bushaltestelle genutzt. Fahrgäste der Mainzer Verkehrsgesellschaft können ihre Wartezeit künftig an der neuen Haltestelle «Stadtpark/LEIZA» im Schutz der Beton-Skulptur verbringen. Diese vom Land geförderte «Kunst am Bau» schaffe eine Verbindung des Leibniz-Zentrums für Archäologie (LEIZA) in den öffentlichen Raum, sagte Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen (SPD) am Freitag bei der Präsentation. Das Kunstwerk werde die Stadt bereichern.

Mit diesem Entwurf hatte die Künstlergruppe Jonathan Banz und Nikolai von Rosen im Jahr 2021 den europaweit ausgeschriebenen Wettbewerb des Landes Rheinland-Pfalz für die «Kunst am Bau» gewonnen. Für die bauliche Umsetzung war die Niederlassung Mainz des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (Landesbetrieb LBB) verantwortlich. Die Bushaltestelle Stadtpark/LEIZA liegt am südlichen Ende des 2023 fertiggestellten LEIZA-Neubaus. Rund 1200 Fahrgäste steigen an der Haltestelle täglich ein und aus.