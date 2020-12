Archivierter Artikel vom 09.03.2020, 12:10 Uhr

Kooperationsvertrag für Medizincampus Trier unterzeichnet

Trier/Mainz (dpa/lrs) – Studierende der Universitätsmedizin Mainz können vom Wintersemester 2020/2021 an ihr zehntes Fachsemester und anschließend ihr Praktisches Jahr an einem Medizincampus in Trier absolvieren. Das sieht ein Kooperationsvertrag vor, der am Montag in Trier von Vertretern der Universitätsmedizin Mainz, dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier und dem Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Trier unterzeichnet wurde. Das neue Angebot sollen ab diesem Herbst bis zu 30 Studieren nutzen können.