Mainz

Konzept für Erneuerung des Gutenberg-Museums steht fest

Das Gutenberg-Museum in Mainz soll mit einem Neubau am bisherigen Standort und der Einbeziehung historischer Gebäude internationale Strahlkraft zurückerlangen. Mit einer jetzt vorgelegten gemeinsamen Machbarkeitsstudie von Bund, Land und Stadt Mainz gebe es ein plausibles tragfähiges Konzept, „dass wir hier im Herzen der Stadt ein neues Gutenberg-Museum errichten können“, sagte die Museumsdirektorin Annette Ludwig am Mittwoch in Mainz. Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) sprach von einem „Meilenstein auf dem Weg zum Museum der Zukunft“.