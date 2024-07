Dörte Schall (SPD), bisherige Stellvertreterin des Oberbürgermeisters in Mönchengladbach und stellvertretende Landesvorsitzende in Nordrhein-Westfalen, nimmt an einer Pressekonferenz im Sozialministerium teil. (zu dpa: «Kontroverse Debatte um Arbeitsbedingungen in der Pflege») Foto: Arne Dedert/DPA