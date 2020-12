Archivierter Artikel vom 30.08.2020, 11:50 Uhr

Saarbrücken

Kontrollen in Saarbrückener Innenstadt zu Corona-Regeln

Bei Polizeikontrollen in der Innenstadt von Saarbrücken wurden am Samstagabend zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Verordnungen geahndet. Bei Kontrollen von insgesamt 39 Lokalen seien 33 Verstöße festgestellt worden, berichtete die Polizei am Sonntag. Zwei Gaststätten wurde deswegen der weitere Betrieb für die Nacht untersagt. Ein anderes Lokal musste schließen, weil es die coronabedingte Sperrzeit nicht eingehalten hatte. Außerdem seien insgesamt neun Strafverfahren unter anderem wegen Drogendelikten und Trunkenheitsfahrten eingeleitet worden, hieß es.