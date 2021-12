Mainz

Kontaktbeschränkungen und Feuerwerkverkaufsverbot

Nach den Bund-Länder-Beschlüssen zur Eindämmung der neuen Corona-Variante Omikron gelten in Rheinland-Pfalz von diesem Dienstag an Kontaktbeschränkungen. Öffentlich dürfen sich dann nur noch höchstens zehn geimpfte und genesene Menschen treffen. Kinder bis 14 Jahre werden aber nicht mitgezählt. Sobald ein Ungeimpfter dabei ist, gilt jedoch: Ein Haushalt und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes dürfen sich treffen. Die Bürger sind aufgefordert, sich an diese Regel auch privat zu halten.