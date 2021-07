Archivierter Artikel vom 02.06.2021, 18:40 Uhr

Kaiserslautern

Konferenz: Diskussion über ausländische Streitkräfte

In der Diskussion um die Anrechnung ausländischer Streitkräfte bei den Corona-Inzidenzzahlen haben Kommunalpolitiker aus Rheinland-Pfalz bei einer Video-Konferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) das Thema besprochen. Der Landrat von Kaiserslautern, Ralf Leßmeister, zeigte sich am Mittwoch insgesamt zufrieden. Er gehe nach dem Gespräch am Dienstagabend davon aus, dass diese Problematik künftig mit in Erwägung gezogen werde.