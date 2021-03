Trier/Mainz

Komplikationen nach Astrazeneca-Impfung bei Frau aus Trier

Bei einer Frau aus dem Raum Trier ist nach einer Corona-Schutzimpfung mit Astrazeneca auch eine Thrombose (Blutgerinnseln) in den Hirnvenen festgestellt worden. Die 47-Jährige werde in einer Klinik behandelt, es bestehe keine Lebensgefahr, teilte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch in Mainz mit.