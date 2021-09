Ludwigshafen

Komödie eröffnet Festival des deutschen Films

Mit der Komödie „Endlich Witwer – Forever Young“ von Regisseurin Anca Miruna Lăzărescu ist am Mittwoch das 17. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen eröffnet worden. In Kinozelten und unter freiem Himmel zeigen die Veranstalter bis zum 19. September 74 Filme. Für das Festival werden diesmal nur geimpfte oder genesene Besucher zugelassen.