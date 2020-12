Kommunen sollen per Video- und Telefonschalten entscheiden

Archivierter Artikel vom 28.04.2020, 12:30 Uhr

Mainz (dpa/lrs). Die rheinland-pfälzischen Kommunen sollen künftig Beschlüsse über Video- und Telefonkonferenzen fassen können. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den die Regierungsfraktionen SPD, FDP und Grüne zusammen mit der oppositionellen CDU an diesem Mittwoch in den Landtag einbringen wollen. Auch ein schriftliches oder elektronisches Umlaufverfahren – per E-Mail oder Brief – soll mit der Änderung der Gemeinde-, Landkreis- und Bezirksordnung möglich werden, wie die Fraktionen am Dienstag in Mainz ankündigten.

Die neuen Verfahren seien geeignet, die Kommunen während der Corona-Pandemie handlungsfähig zu halten und gleichzeitig die Befugnisse der Räte zu sichern, sagte der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Hans Jürgen Noss. „Die Fraktionen greifen damit einen Wunsch der Kommunalpolitik auf.“ Die jeweiligen Gremien sollen selbst entscheiden, welches Verfahren sie wählen. Die Beschlüsse und Beratungen müssten zeitnah publik gemacht oder in geeigneten Fällen öffentlich übertragen werden.

Einige Gremien hätten in der Corona-Krise unter großem Aufwand in Stadthallen getagt oder Befugnisse an kleinere Ausschüsse delegiert. Außerdem können Landräte und Bürgermeister in einigen Fällen Entscheidungen alleine per Eilentscheidung treffen. Das Umlaufverfahren soll möglich sein, wenn kein Mitglied des Gremiums widerspricht. Video- oder Telefonkonferenzen brauchen die Zustimmung von zwei Dritteln der jeweiligen Mitglieder. Die Teilnahme an diesen Schalten muss der Öffentlichkeit – in der Regel per Livestream – ermöglicht werden.

Der kommunalpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Gordon Schnieder, sagte, die Arbeit in kommunalen Gremien sei aufgrund der Pandemie weitgehend zum Erliegen gekommen. Das habe unmittelbare Auswirkungen auf die Entwicklung in den Kommunen. „Wir wollen die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit der Kommunen durch dieses Gesetzesvorhaben sicherstellen“, sagte Schnieder.

Der Gesetzentwurf soll in der Plenarsitzung in erster Lesung im Landtag beraten und im Mai verabschiedet werden. Voraussetzung für die Anwendung der neuen Formate ist, dass die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion feststellt, dass eine Naturkatastrophen-Situation oder eine vergleichbare außergewöhnliche Notsituation vorliegt. Die neuen Regelungen sollen für alle Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte, den Bezirkstag Pfalz, Ortsbeiräte sowie Ausschüsse nutzbar sein. Sie sind zunächst bis 31. März 2021 befristet und sollen wissenschaftlich evaluiert werden.

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) sagte mit Blick auf den Gesetzentwurf der Deutschen Presse-Agentur: „Das begrüßen wir sehr, es wird uns helfen.“ Gleichwohl könnten Video- und Telefonkonferenzen nie gänzlich Gremiensitzungen von Angesicht zu Angesicht ersetzen. „Eine gewisse Diskussionsqualität organisieren sie nicht über Plattformen“, sagte er. Technisch gehe mittlerweile zwar viel, aber am Ende sei es nicht die gleiche Debattenkultur. „Die braucht es aber gerade im Kommunalpolitischen.“