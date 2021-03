Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer will an diesem Mittwoch mit den kommunalen Spitzenverbänden über Modelle zur behutsamen Öffnung nach Ostern beraten. Wie viele und welche Kommunen mit einer Inzidenz unter 100 für den Modellversuch infrage kämen, müsse noch geklärt werden, sagte Dreyer am Dienstag. Ziel sei es, in einigen, wenigen Modellregionen zu erproben, wie mit Testen, Impfen, Kontaktnachverfolgung und der Analyse von Infektionswegen Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermieden werden könnten, ohne alles zu schließen. Dabei könnte auch die App „Luca“ zur digitalen Kontaktnachverfolgung eine wichtige Rolle spielen.

Die Chancen der digitalen Anwendungen sollten weiter ausgeschöpft werden, sagte Frieden. Überfällig sei die Weiterentwicklung der Corona-Warn-App, um eine anonyme Registrierung zu ermöglichen, etwa in Restaurants oder bei Konzertveranstaltungen. Ob die Registrierung mit „Luca“, der Corona-Warn-App oder anderen Tools erfolge, sei zweitrangig. „Wichtig ist, dass die Schnittstellen vorhanden sind, dass eine unkomplizierte Weiterverarbeitung der Daten in den Gesundheitsämtern erfolgen kann.“

