Archivierter Artikel vom 26.09.2020, 08:50 Uhr

Kommunen in Rheinland-Pfalz rüsten auf moderne Sirenen um

Der bundesweite Warntag Anfang September ist als Fehlschlag bewertet worden. An vielen Orten in Rheinland-Pfalz blieb es still. Doch einige Kommunen planen seit längerem, ihre Sirenen zu modernisieren.