Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 18:30 Uhr

Landau

Kommunen in der Südpfalz verschärfen Corona-Regeln

Mit verschärften Maßnahmen gehen die Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim sowie die Stadt Landau gegen eine weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie in der Südpfalz vor. In den Allgemeinverfügungen, die an diesem Freitag in Kraft treten, werde unter anderem empfohlen, an Orten mit vielen Menschen eine Maske zu tragen, teilte die Verwaltung Südliche Weinstraße am Mittwoch mit.