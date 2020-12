Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 02:30 Uhr

Mainz

Kommunen bereiten sich auf steigende Corona-Fallzahlen vor

Die Zahl der täglich gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat inzwischen den höchsten Wert seit Anfang Mai erreicht. Der Städte- und Gemeindebund wird heute in Mainz berichten, wie sich die Kommunen auf die weitere Entwicklung einstellen. Bei der Pressekonferenz will Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg auch über Demonstrationen während der Corona-Krise und die jüngsten Ausschreitungen von Randalierern in Frankfurt und Stuttgart sprechen. Ein weiteres Thema soll die aus Sicht des Städte- und Gemeindebundes zunehmende Zahl von Anfeindungen gegen Polizeibeamte und Kommunalpolitiker sein.