Mainz

Kommunen begrüßen finanziellen Schutzschirm des Landes

Die kommunalen Spitzenverbände in Rheinland-Pfalz haben am Freitag die Entscheidung der Landesregierung für einen finanziellen Schutzschirm als wichtigen Schritt begrüßt. Trotz der zugesagten Mittel müssten die Haushalte von Städten, Gemeinden und Kreisen in Rheinland-Pfalz aufgrund von geringeren Einnahmen und höheren Ausgaben aber mit einer Belastung aufgrund der Corona-Krise von mehr als einer Milliarde Euro rechnen, erklärten der Städtetag, der Gemeinde- und Städtebund und der Landkreistag Rheinland-Pfalz. „Daher bleiben das Land und gerade auch der Bund aufgefordert, sich weiterhin im Bereich der Kommunalfinanzen zu engagieren.“