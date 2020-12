Saarbrücken

Kommunalverbände fordern „harten Lockdown“ nach Weihnachten

Der Städte- und Gemeindetag sowie der Landkreistag im Saarland fordern wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen harte Einschränkungen zwischen dem 27. Dezember und 10. Januar 2021. Es brauche für einen solchen „harten Lockdown“ aber einen gewissen Vorlauf, teilten die beiden Kommunalverbände am Donnerstag mit. Das Zeitfenster sei günstig, da das öffentliche Leben bis Neujahr ohnehin in weiten Teilen ruhe, Schulen und Kitas seien geschlossen. Die Regeln für den Lockdown nach Weihnachten sollten sich an denen des ersten Lockdowns im Frühjahr orientieren.