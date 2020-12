Archivierter Artikel vom 04.05.2020, 16:40 Uhr

Mainz

Kommunalverbände begrüßen Öffnung von Spielplätzen

Kommunale Spitzenverbände in Rheinland-Pfalz haben die von vielen Menschen herbeigesehnte Öffnung der Spielplätze im Land begrüßt. „Dies ist im Interesse von Familien und Kindern, das zeigt auch die rege Nutzung am Wochenende“, sagte der Vorsitzende des Städtetages Rheinland-Pfalz, der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Ähnlich äußerte sich der Gemeinde- und Städtebund.