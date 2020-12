Archivierter Artikel vom 13.03.2020, 13:40 Uhr

Landau

Kommunalpolitiker fordern Schließung von Schulen und Kitas

Zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des neuen Coronavirus haben Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister aus der Pfalz die sofortige Schließung von Schulen und Kindertagesstätten in ihren Kommunen gefordert. Ein entsprechender Brief sei an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gegangen, teilten die Kommunalpolitiker am Freitag in einem gemeinsamen Schreiben der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau mit.