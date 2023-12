Plus Rheinland-Pfalz Kommunale Wärmeplanung: Auf dem Weg in die Zukunft des Heizens Eine Wärmeplanung müssen alle Kommunen in Deutschland bis Mitte 2028 vorlegen. Großstädte müssen gar bis Mitte 2026 einen Plan liefern, wie künftig klimaneutral geheizt werden kann. Im nördlichen Rheinland-Pfalz ist Koblenz die einzige Kommune, für die die frühe Frist gilt. Weshalb aber generell bei der Planung Tempo gut ist, erklärt ein Experte der EVM, des größten Energieversorgers der Region. Von Anke Mersmann, Peter Meuer

Christian Schröder plant die Zukunft. An Gas und Öl verbrennende Heizungen denkt er dabei nicht mehr. Bei der Frage, wie Menschen in Rheinland-Pfalz in Zukunft Wohnungen und Häuser heizen, beschäftigen ihn stattdessen alternative Wärmequellen wie Biomasse, Geo- und Solarthermie, industrielle Abwärme und mehr. Schröder, Bereichsleiter Marktmanagement und Innovation beim großen ...