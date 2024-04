Mainz

Altschuldenlösung

Kommunale Schulden: Land kann sich Bundeshilfe vorstellen

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Banknoten von 10, 20 und 50 Euro liegen auf einem Tisch. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In Rheinland-Pfalz liegen einige der bundesweit am höchsten verschuldeten Kommunen. Dass der Bund sich an deren Entlastung beteiligt, kann sich das Land vorstellen – der Weg ist aber noch weit.