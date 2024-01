Kommentar zur Diskussion um ein Parteiverbot: Die AfD ist stark, weil viele von uns zu schwach sind

Die AfD könnte nach aktuellen Umfragen in einigen ostdeutschen Bundesländern in diesem Jahr zur stärksten Fraktion in den jeweiligen Landtagen werden. Zugleich macht die Partei Schlagzeilen mit einem rechtsextremen Geheimtreffen in Potsdam, an dem führende Vertreter der AfD teilgenommen haben. Höchste Zeit, die Partei zu verbieten? Nein, sagt unser Redakteur Christian Kunst. Damit würden wir es uns zu einfach machen.