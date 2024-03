Plus Rheinland-Pfalz/Washington Kommentar zum Super Tuesday: Jetzt richten sich alle Augen auf die Kandidaten für den Vizepräsidenten Von Christian Kunst i Redakteur Christian Kunst Foto: Jens Weber/MRV Nach den Vorwahlen in 15 US-Bundesstaaten steht der Wiederauflage des Duells um das Weiße Haus zwischen Amtsinhaber Joe Biden und seinem Vorgänger Donald Trump nichts mehr im Weg. Wer auch immer das Rennen macht, es drohen vier weitere verschwendete Jahre, schreibt unser Kommentator. Es sei denn, beide überraschen mit wegweisenden Kandidaten für den Vizepräsidentenposten. Der Super Tuesday gibt Trump da eine Steilvorlage. Lesezeit: 2 Minuten

Vier weitere Jahre – four more years. Das riefen die Anhänger des damaligen US-Präsidenten Donald Trump 2020 im Wahlkampf. In diesem Jahr spricht vieles dafür, dass Trump und sein Nachfolger von den Demokraten, Joe Biden, mit diesem Slogan versuchen werden, als tattrige Politrentner erneut ins Weiße Haus einzuziehen. Daran dürfte ...