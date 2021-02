Offenbach(dpa/lrs)

Kommende Woche Kälte in Rheinland-Pfalz erwartet

Offenbach(dpa/lrs). Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt auch in der kommenden Woche winterlich und kalt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in der Nacht zum Montag viele Wolken, aber kaum Regen oder Schnee. Die Straßen können aber dennoch glatt sein. Die Tiefsttemperaturen liegen laut DWD in der Vorderpfalz bei minus 1 Grad, im saarländischen Westerwald bei minus sieben Grad.