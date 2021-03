Archivierter Artikel vom 01.02.2021, 11:20 Uhr

Frankfurt/Mainz

Komasaufen: Wettbewerb zur Prävention

Alkoholmissbrauch und Komasaufen: In Rheinland-Pfalz sind 2018 insgesamt 1293 Kinder und Jugendliche mit Alkoholvergiftungen ins Krankenhaus gekommen. Wie die DAK-Gesundheit am Montag mitteilte, sollen sich rheinland-pfälzische Schülerinnen und Schüler unter dem Motto „bunt statt blau“ auch in diesem Jahr an einem Plakatwettbewerb mit dem Thema Alkoholprävention auseinandersetzen. Der Wettbewerb wird seit 2010 jährlich ausgetragen.