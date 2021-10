Wallmerod

Kollision mit Auto: Rollerfahrerin stirbt

Bei der Kollision mit einem Auto im Westerwaldkreis ist eine Rollerfahrerin am Samstag tödlich verunglückt. Der Unfall passierte am Nachmittag zwischen Steinefrenz und Weroth, als die Rollerfahrerin die Kreuzung der L314 und der L317 befuhr. Die 60 Jahre alte Frau sei an der Unfallstelle gestorben, hieß es.