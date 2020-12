Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 21:20 Uhr

Mayen

Kollision im Gegenverkehr: Drei Verletzte

Ein 52 Jahre alter Autofahrer ist in Mayen in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert. Er wurde leicht verletzt, die 40 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens und ihr sechsjähriges Kind erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 52-Jährige war am Abend in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von seiner Spur abgekommen. Die beiden Fahrzeuge trafen sich seitlich, wie es hieß. Alle drei Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.